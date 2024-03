The Hexadome Aristeia Showdown: gli eroi del PvP tattico a turni combattono in video

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del video reveal di Marvel Rivals, guardano in direzione del team Blindspot Games per ammirare il nuovo trailer di The Hexadome Aristeia Showdown, un'esperienza interattiva che ibrida i PvP multiplayer agli strategici a turni.

Il titolo sprona gli appassionati di videogiochi tattici a scontrarsi in partite tattiche a turni 1vs1 incentrate sulla conquista di una scacchiera sci-fi. Il perno dell'esperienza di gioco confezionata dalla software house indie si basa sull'utilizzo di eroi-pedine che si evolvono in base alle sfide completate nel corso di un percorso stagionale che promette di essere quantomai ricco.

Il compito affidato agli utenti sarà perciò quello di formare un'affiatata squadra di campioni e di scendere in battaglia sfruttando le abilità uniche di ciascun personaggio, combinandole con le mosse speciali e gli equipaggiamenti specifici degli altri guerrieri digitali per acquisire il maggior numero di punti con attacchi sinergici che semineranno il caos su una mappa in costante mutamento.

La commercializzazione di The Hexadome Aristeia Showdown è prevista più avanti nel 2024 su PC: qualora foste interessati, vi informiamo che dal 4 al 9 aprile su terrà su Steam una fase di Closed Beta. Chi desidera parteciparvi può iscriversi alla Beta seguendo le indicazioni offerte dalla pagina Steam di The Hexadome.

