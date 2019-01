The Hong Kong Massacre: il nuovo video svela la data di lancio su PC e PS4

The Hong Kong Massacre, lo sparatutto con visuale dall'alto di Vreski che si ispira a Hotline Miami e ad altri esponenti del mai troppo osannato sottogenere dei twin-stick shooters, sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dal 22 gennaio.

A confermarlo sono gli stessi sviluppatori svedesi con la pubblicazione di un nuovo trailer di gioco accompagnato da una ricca galleria immagini che ben rappresenta la cifra stilistica di questo progetto.

Il plot narrativo steso dagli autori di Malmö sarà un omaggio ai film d'azione di John Woo e verterà attorno alle vicende di un detective impegnato a condurre un'operazione di polizia sotto copertura per sradicare i vertici di una delle organizzazioni criminali più efferate dell'ex colonia britannica.

Dal punto di vista squisitamente ludico, The Hong Kong Massacre punterà tutto sull'agilità e indurrà l'utente a compiere rapidi movimenti con il doppio stick analogico per schivare le pallottole nemiche e guadagnare la copertura più efficace prima dell'esplosione di una granata: aspettiamoci quindi una dose massiccia di violenza, di sequenze in slow-motion e di effetti particellari all'interno di aree urbane non particolarmente ampie ma dall'alta distruttibilità ambientale.

Superando ogni livello avremo accesso a un ventaglio sempre più ampio di armi e di elementi di equipaggiamento tra cui scegliere per abbattere i criminali di turno in un tripudio di sangue e bossoli. Diteci cosa ne pensate di questo progetto ammirando il nuovo video e le ultimissime immagini di gioco di The Hong Kong Massacre.