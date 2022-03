The House of the Dead Remake: annunciata l'edizione fisica, ecco i contenuti

The House of the Dead Remake arriverà su Nintendo Switch anche in edizione fisica, cortesia di Microids che ha annunciato i contenuti della Limidead Edition ed anche quando sarà effettivamente disponibile nei negozi.

L'edizione retail sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2022, circa un mese dopo l'uscita di House of the Dead Remake in digitale su Nintendo Switch, fissata per il 7 aprile. All'interno della confezione, oltre ovviamente a una cartuccia del gioco, saranno presenti anche due piccoli cartonati raffiguranti zombie e degli adesivi, oltre a una lenticular box a rivestire il tutto. L'arrivo della Limidead Edition è senza dubbio un'occasione interessante per gli amanti della serie e dei collezionisti, che potranno così godersi l'atteso remake del grande classico arcade firmato SEGA.

Il rifacimento sarà fedele al gioco originale riproponendone tutti gli stage ed il gameplay da puro shooter su binari, ma si presenterà con un comparto tecnico aggiornato, un nuovo sistema di controllo e la presenza confermata della cooperativa locale. La presenza di finali multipli, inoltre, garantisce anche un buon fattore rigiocabilità per tutti coloro che vogliono completare a dovere i loro giochi.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di The House of the Dead Remake, dove esprimiamo i nostri pareri su questa intrigante operazione nostalgia.