The House of the Dead Remake arriva anche su PS4? Il gioco avvistato sul PSN

Annunciato ufficialmente solo in edizione Nintendo Switch, The House of the Dead Remake, il rifacimento del classico sparatutto su binari targato SEGA, potrebbe essere in arrivo anche su console PlayStation, come sembra suggerire un più che sospetto avvistamento nella sezione backend del PlayStation Network.

Un utente reddit ha fatto notare che nei server del sito PlayStation.com è stata caricata un'immagine di The House of the Dead Remake in versione PlayStation 4, il che lascia credere che il titolo possa presto essere annunciato per le piattaforme Sony. Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte degli autori del remake né dalla compagnia nipponica, dunque rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti.

Sviluppato da MegaPixel Studio e pubblicato da Forever Entertainment, The House of the Dead Remake includerà diverse migliorie rispetto allo shooter originale, compresi controlli aggiornati, un comparto tecnico rivisitato, supporto per il multiplayer locale fino a due giocatori, finali multipli, photo mode, obiettivi, modalità di gioco inedite, armi e armature sbloccabili. Il titolo sarà disponibile tra due giorni, giovedì 7 aprile, in versione digitale su Nintendo Switch, ma è in arrivo anche l'edizione fisica di The House of the Dead Remake, attesa al lancio il 26 maggio in Europa e il 14 giugno in Nord America.