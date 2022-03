The House of the Dead Remake esce ad aprile su Nintendo Switch

The House of the Dead Remake sta per arrivare. Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno annunciato che il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch dal 7 aprile al prezzo di 24.99 euro, preordini digitali aperti dal prossimo 31 marzo.

Il gioco è una riedizione dello sparatutto arcade targato SEGA uscito nel lontano 1997 prima in sala giochi e successivamente su SEGA Saturn e PC. The House of the Dead Remake presenta controlli aggiornati, un comparto tecnico rivisitato, supporto per il multiplayer locale (due giocatori), finali multipli, photo mode, obiettivi, armi e armature sbloccabili e nuove modalità di gioco.

Gli sviluppatori fanno sapere che il gameplay manterrà lo stesso feeling dell'originale, The House of the Dead Remake sarà quindi uno shooter su binari pensato per conquistare sia i nostalgici che i nuovi giocatori. Il remake uscirà solo su Nintendo Switch in formato digitale, altre piattaforme non sono state annunciate ma non è escluso che in futuro il titolo possa arrivare anche su PC e console PlayStation e Xbox.

Tutto tace anche per quanto riguarda il remake di The House of the Dead 2, in passato si è vociferato anche di una riedizione del secondo capitolo della saga ma Forever Entertainment non ha annunciato nulla in proposito.