The House of the Dead Remake: la Limidead Edition in formato fisico ha una data su PS5

Dopo aver svelato la data di The House of the Dead Remake su PS5, Microids e MegaPixel Studio pubblicano un nuovo video per confermare le tempistiche di commercializzazione e svelare i contenuti della Limidead Edition in formato fisico su PlayStation 5.

L'edizione per collezionisti di The House of the Dead Remake comprenderà il videogioco su supporto fisico, un'esclusiva lenticolare, degli adesivi e due sagome di zombie. Approfittando del nuovo trailer di The House of the Dead Remake, Microids ci ricorda che la riedizione attualizzata di questo sparatutto promette di farci rivivere lo spirito arcade degli anni '90.

L'esperienza di gioco confezionata dagli studi MegaPixel verte attorno alle gesta compite da Sophie Richards, Thomas Rogan e l'Agente G, con la missione impossibile di arginare le orde di non-morti scaturite dalle ricerche dello scienziato pazzo Roy Curien.

La loro missione consiste nel fermare lo scienziato e salvare tutto il personale del laboratorio facendosi strada attraverso la villa e respingendo la marea zombie, tanto da soli quanto in modalità cooperativa a due giocatori. Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile accedere alle diverse sezioni di un Bestiario interattivo che comprenderà tutte le schede delle creature appena abbattute, con tanto di informazioni sulle loro debolezze.

La Limidead Edition di House of the Dead: Remake e l'edizione standard usciranno su PlayStation 5 il prossimo 5 settembre.