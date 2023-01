The House of the Dead Remake: gli zombie invadono PlayStation 5 a breve, ecco la data

Gli zombie del remake di The House of the Dead stanno per arrivare su PlayStation 5: a confermarlo sono gli sviluppatori dello studio MegaPixel e gli editori di Forever Entertainment con l'annuncio della data di lancio su PS5 della riedizione attualizzata del classico SEGA.

Già disponibile su Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, la versione PlayStation 5 di The House of the Dead Remake è davvero dietro l'angolo, come possiamo scoprire ammirando il trailer confezionato per l'occasione da Forever Entertainment.

La riedizione attualizzata dello sparatutto arcade su binari lanciato da SEGA nel 1997 propone un comparto grafico rivisitato, dei controlli con schemi aggiornati e il pieno supporto al multiplayer locale (fino a un massimo di due giocatori). Nel pacchetto contenutistico confezionato da MegaPixel troviamo anche la Photo Mode, nuove modalità di gioco, la presenza di finali multipli e la possibilità di sbloccare armi, equipaggiamenti e armature abbattendo le schiere di zombie nel corso della campagna principale.

La versione PlayStation 5 di The House of the Dead Remake sarà disponibile a partire da venerdì 20 gennaio. Prima di lasciarvi alle scene di gameplay del nuovo video, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The House of the Dead Remake.