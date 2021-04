The House of the Dead Remake: gli zombie SEGA presto su Nintendo Switch

Un'altra gloria del passato sta per fare il suo ritorno. Durante il Nintendo Indie World Showcase del 14 aprile è stato annunciato The House of the Dead Remake, rifacimento del primo capitolo dello storico Shooter su binari firmato SEGA che tanto furore fece in sala giochi durante gli anni '90.

Ad occuparsi del remake non sarà però SEGA in persona. The House of the Dead Remake nascerà dagli sforzi congiunti di Forever Entertainment e MegaPixel Studio, già autori del remake di Panzer Dragoon (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Panzer Dragoon Remake). La nuova versione del classico uscito nel 1997 vanterà una grafica aggiornata ai tempi odierni ma restando fedele alle meccaniche di un tempo, con tanto di finali multipli per l'avventura e la possibilità di giocare in cooperativa a due giocatori proprio come si faceva in sala giochi. Attualmente la sola versione annunciata è quella per Nintendo Switch, non è chiaro se altre versioni verranno sviluppate contemporaneamente o nel prossimo futuro.

Già in passato si erano sparse voci sul ritorno di The House of the Dead, con Forever Entertainment intenzionata a realizzare anche un remake di The House of the Dead 2. Adesso abbiamo la conferma ufficiale sul sicuro ritorno almeno del primo capitolo, previsto attualmente per un generico 2021. E nulla esclude che un domani non arrivino conferme anche sul secondo capitolo.