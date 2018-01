The House of the Dead Scarlet Dawn potrebbe arrivare su console?

A inizio settimana,ha annunciato The House of the Dead Scarlet Dawn per le sale giochi giapponesi, i primi test sono partiti oggi nel paese del Sol Levante e proprio a questo proposito dal forum di ResetERA arriva una interessante indiscrezione...

Un utente del forum in questione ha fatto sapere di aver partecipato al Location Test in una sala giochi di Tokyo, al termine della prova ai giocatori è stato sottoposto un sondaggio sulla qualità generale del prodotto, una domanda specifica chiede di esprimere il proprio interesse in un porting per console di The House of the Dead Scarlet Dawn.

Questo non vuol dire ovviamente che il gioco sia in fase di sviluppo per piattaforme casalinghe, tuttavia SEGA sembra interessata a valutare le opinioni del pubblico a riguardo. E voi, vorreste vedere The House of the Dead Scarlet Dawn su console? Aspettiamo il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.