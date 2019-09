The House of The Dead sta per tornare, remake o remaster nel 2020?

Un sito polacco ha lanciato una nuova indiscrezione riguardo il ritorno di The House of the Dead, storico franchise SEGA accantonato negli ultimi anni dopo i tiepidi risultati ottenuti con The House of the Dead Overkill, titolo uscito su Wii nel 2009.

Lo scorso anno SEGA ha lanciato The House of the Dead Scarlet Dawn sul mercato arcade in Giappone ma sembra che non ci siano piani per portare il gioco su console, il publisher avrebbe invece affidato i diritti del franchise a Forever Entertainment, il team polacco attualmente al lavoro sul revival di Panzer Dragoon.

Forever Entertainment starebbe sviluppando una collection contenente le riedizioni di The House of the Dead e The House of the Dead 2, non è chiaro però se si tratti di remake o remaster, trattandosi di una fonte polacca non è semplice tradurre con precisione i termini utilizzati.

SEGA sembra intenzionata a riportare in vita alcuni dei suoi franchise storici, con Panzer Dragoon e Streets of Rage sulla via del ritorno, serie alle quali sembra aggiungersi anche The House of the Dead. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito, che potrebbero non tardare troppo a questo punto, considerando che i rumor stanno circolando in maniera sempre più insistente da qualche ora.