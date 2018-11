The Hunger Games: cucina e videogiochi s'incontrano domani alle 22:00 su Twitch

Dopo la Live Alcolica, si prepara a tornare nel palinsesto di Everyeye Live anche un altro, amatissimo format: The Hunger Games, nel quale s'incontrano cucina e videogiochi.

L'appuntamento con la nuova puntata di The Hunger Games è previsto per domani 22 novembre alle ore 22:00, come sempre sul canale Twitch di Everyeye. Ad aspettarvi, nella sua cucina, ci sarà il nostro Francesco Fossetti, che per l'occasione preparerà qualcosa di appetitoso mentre parlerà di videogiochi assieme agli spettatori che interverranno in chat.

A tal proposito, siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale Twitch per poter interagire con il nostro chef redazionale e gli altri membri della nutrita community di Everyeye. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, potrete attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della trasmissione! Cosa cucinerà Francesco Fossetti? Lo scoprirete domani sera alle ore 22:00, vi aspettiamo numerosi!