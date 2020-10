The Initiative, aspettando il reveal del gioco: l'elenco dei talenti è notevole!

Sin dalla presentazione del team di sviluppo da parte dei vertici Xbox, The Initiative ha condotto una costante e progressiva opera di espansione, accogliendo tra le proprie fila professionalità afferenti a molteplici ambiti.

Tra game designer, programmatori e artisti, il novero complessivo di sviluppatori in forze presso la software house si è nel tempo esteso in maniera significativa. Ripercorrendo gli annunci di nuovi ingressi condivisi da The Initiative nel corso degli ultimi mesi, il colpo d'occhio è immediatamente significativo. Come potete infatti verificare in calce a questa news, sono davvero moltissimi gli sviluppatori provenienti da talentuose software house che nel tempo hanno deciso di unirsi al team Xbox Game Studios.



Nello specifico, The Initiative può ora contare su di professionisti con un passato in:

Naughty Dog;

Crystal Dyamics;

SIE Santa Monica Studio;

Insomniac Games;

Respawn Entertainment;

Blizzard;

343 Industries;

id Software;

Infinity Ward;

Treyarch;

Sledgehammer Games;

SIE America;

Rockstar Games;

EA Sports;

DICE;

Bungie;

Playground Games;

BioWare;

Avalanche Studios;

Epic Games;

Nexon;

The Coalition;

Cryptic Studios;

Creative Assembly;

Studio Wildcard;

A livello numerico, gli ingressi darisultano essere quelli più numerosi. Al momento, tuttavia, non è ancora dato sapere quale sia ila cui il team si sta dedicando ormai da diverso tempo. È tuttavia stato se non altro confermato che il titolo The Initiative è in forma giocabile , ma nessun ulteriore indizio è stato offerto in merito. I vertici verdecrociati hanno però anticipato una sorpresa Xbox per il 9 novembre : che possano esservi novità proprio sul progetto The Initiative?