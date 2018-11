The Initiative assume Drew Murray, direttore di Sunset Overdrive

Il nome Drew Murray potrebbe non dirvi molto: si tratta di un membro dello staff di Insomniac Games, direttore di Sunset Overdrive e ora in forza presso The Initiative, lo studio fondato da Microsoft attualmente al lavoro su almeno un progetto next-gen.

Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Murray all'interno del nuovo studio, lo stesso però si è detto entusiasta di questo nuovo lavoro, ricordiamo che lo staffi di The Initiative include tra le sue fila ex membri di Rockstar Games e Sony Santa Monica, e ora anche di Insomniac Games.

The Initiative è un team fondato al 100% da Microsoft che si unisce alle recenti acquisizioni del calibro di Playground Games, inXile Entertainment, Obsidian Entertainment e Ninja Theory, studi acquisiti con l'obiettivo di rafforzare la line-up in vista dell'arrivo di Xbox Scarlett.