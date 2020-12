The Initiative: l'esclusiva Xbox sarà un action stealth a tema cyberpunk, per Jez Corden

Nel corso dell'ultimo podcast curato da Rand Al Thor e Jez Corden, il creatore di contenuti e il noto giornalista di Windows Central hanno fornito delle interessanti anticipazioni sull'esclusiva PC Windows 10 e console Xbox (supponiamo in cross-gen su Xbox One e Series X/S) in sviluppo presso The Initiative.

Discutendo degli ultimi dubbi rumor sulla natura episodica del gioco di The Initiative, il redattore di Windows Central ha smentito tali indiscrezioni e condiviso nuove informazioni sul progetto della casa di Redmond.

In base a quanto appreso dalle sue fonti anonime interne agli Xbox Game Studios, Jez Corden riferisce che il titolo di The Initiative sarà un action stealth in terza persona ambientato in una dimensione cyberpunk. A detta del giornalista di Windows Central, il gioco non sarà "a vocazione narrativa" come Uncharted o The Last of Us ma si avvicinerà più all'approccio sperimentale adottato da Remedy con titoli come Control.

Le fonti citate da Corden sottolineano inoltre come le discussioni sulla "natura AAAA" del progetto abbiano creato delle aspettative sbagliate sul gioco di The Initiative. In compenso, i lavori sul titolo sarebbero in uno stadio tanto avanzato da spingere lo stesso Corden a considerare come molto probabile l'annuncio ufficiale del gioco entro fine anno, magari durante la cerimonia dei The Game Awards 2020 che si terrà alle ore 01:00 italiane della notte tra il 10 e l'11 dicembre.