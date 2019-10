The Initiative al lavoro su un progetto molto ambizioso per Xbox Scarlett?

Sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola per The Initiative, il nuovissimo studio di sivluppo Microsoft fondato di recente e al cui interno lavorano personalità di spicco dell'industria videoludica.

Drew Murray, Design Director della software house interna del colosso di Redmond ha infatti pubblicato un tweet sul proprio profilo ufficiale nel quale non solo annuncia di essere in cerca di un Senior System Designer, ma anche che sono iniziati i lavori su di un progetto "follemente ambizioso". Purtroppo non ci sono ulteriori indizi che possano anche solo lontanamente suggerirci il genere d'appartenenza del gioco in via di sviluppo, ma è molto probabile si tratti di una grossa esclusiva per PC e Xbox Scarlett.

Dal momento che tra i membri dello studio troviamo veterani di Sony Santa Monica (God of War), Rockstar Games (Red Dead Redemption 2), Square Enix, Respawn, Activision, Bioware e Naughty Dog non possiamo che avere delle grandi aspettative per questo progetto.

In attesa che la software house sveli ufficialmente il gioco, vi ricordiamo che Microsoft ha di recente confermato che i controller Xbox One saranno perfettamente compatibili con Scarlett. Pare inoltre che non vi siano compromessi sul framerate per i titoli Xbox Scarlett, dal momento che la prossima console Microsoft implementerà una CPU di alto livello.