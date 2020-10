The Initiative: Lee Davis di Naughty Dog passa allo studio Microsoft

Continua la campagna acquisti di The Initiative, studio interno di Microsoft al lavoro su un progetto misterioso e che in questi mesi ha aggiunto tra le sue fila professionisti provenienti da realtà come Naughty Dog, Activision e Sony Santa Monica.

E' notizia recente l'arrivo di Lee Davis, Lead Gameplay Animator con esperienza sui combattimenti e un curriculum che include nomi come The Last Of Us e The Last Of Us Parte 2, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted 2.

Al momento purtroppo non ci sono dettagli sul progetto dello studio guidato da Darrell Gallagher, ex producer della nuova trilogia di Tomb Raider, secondo alcuni rumor lo studio sarebbe al lavoro su un reboot di Perfect Dark, alcune immagini concept del gioco di The Initiative sembrano essere state mostrate nel nuovo trailer di Xbox Series X/S Power Your Dreams trasmesso la scorsa settimana.

L'unica certezza è il fatto che il gioco è già in forma giocabile, con ogni probabilità lo vedremo nel corso del 2021 ma molti insider parlano di un lancio previsto nel corso del 2022. Dopo aver provato una demo del gioco Phil Spencer ha più volte dichiarato che il titolo in questione sarà estremamente valido e la lunga attesa sarà ripagata, noi non vediamo l'ora di saperne di più.