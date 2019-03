The Initiative: il nuovo studio first party di Microsoft si presenta in video

Negli ultimi mesi, Microsoft ha rimpolpato in maniera significativa la schiera dei suoi team first party. Tra gli svariati studi che hanno deciso di scendere in campo con il colosso di Redmond, c'è anche The Initiative, una software house che pare avere le potenzialità per divenire un vero asso nella manica della compagnia statunitese.

Non sappiamo ancora nulla riguardo al primo progetto di questa neonata casa di sviluppo, ma ciò che è certo è che tra le sue fila militano alcuni degli esponenti più significativi di questi ultimi anni nell'industria videoludica. Tra i tanti nomi altisonanti, troviamo quelli Annie Lohr (ex Treyarch e Respawn Entertainment), Darrel Gallagher (ex Square-Enix e Crystal Dynamics), e Daniel Neuburger (ex director di Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider). La parola d'ordine per questi creativi è ambizione, così come hanno affermato nel loro video di presentazione che potete visionare in apertura di notizia.

The Initiative accoglie al suo interno anche altre figure chiave che in passato hanno collaborato ai franchise di Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e God of War. Lo studio di sviluppo sembra puntare davvero in alto: si parla addirittura di progetti AAAA, in grado di spingere ulteriormente avanti i limiti tecnologici e creativi dell'attuale industria videoludica. Chissà che Microsoft non colga l'occasione offerta dall'E3 2019 per mostrarci in azione i primi contenuti targati The Initiative.