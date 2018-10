The Initiative: il nuovo studio di Microsoft accoglie un altro ex Rockstar

Fra i nuovi studi first party di Microsoft troviamo anche i ragazzi di The Initiative, una software house completamente nuova di siamo curiosi di conoscere il primo progetto in cantiere.

Il team, pur essendo nato da poco, include al suo interno membri affidabili ed esperti come Brian Westergaard (ex lead producer di God of War), Lindsey McQueeney e Daniel Neuburger (entrambi ex membri di Crystal Dynamics), e Christian Cantamessa (ex Rockstar). La software house è peraltro capitanata da Darrell Gallagher, che in passato ha lavorato per Crystal Dynamics.

Nella giornata di oggi giunge la notizia che The Initiative ha da poco accolto fra le sue fila un altro ex Rockstar, ovvero Tom Shepherd che ha lavorato presso la divisione di San Diego della compagnia in qualità di technical director. Nel curriculum di Shepherd troviamo titoli di alto profilo, quali Red Dead Redemption, Grand Theft Auto V, Max Payne 3, e Midnight Club 3. The Initiative sembra inoltre interessata ad ingaggiare ulteriori collaboratori: nello specifico, sono richiesti un Senior Gameplay Engineer, un Lead Technical Designer, un Lead Graphics Engineer, ed un Art Director.

Non ci resta a questo punto che attendere che The Initiative ci mostri il suo primo titolo. Di certo, grazie a queste assunzioni, si sta formando attorno allo studio una curiosità. A proposito di acquisizioni, vi ricordiamo che, secondo un rumor, Microsoft sarebbe molto vicina ad Obsidian Entertainment.