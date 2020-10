The Initiative, sono queste le prime immagini dell'esclusiva Xbox Series X|S e PC?

C'è tanta curiosità nei confronti del progetto che sta prendendo forma presso gli studi di The Initiative, compagnia della famiglia Xbox Game Studios fondata nel 2018, l'annata delle prime grandi acquisizioni di Microsoft.

Il team conta tra le sue fila un gran numero di veterani dell'industria, provenienti da realtà come Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games, CD Projekt RED, Square Enix, Electronic Arts, BioWare, Santa Monica Studio, Naughty Dog e DICE, pertanto è facile comprendere l'elevato interesse che è venuto a generarsi attorno al loro lavoro.

Purtroppo, il gioco al quale stanno lavorando non è mai stato svelato, e al momento l'unica cosa che possiamo fare è cercare di estrapolare qualche dettaglio dal poco materiale a disposizione, come ha fatto un giocatore in questi giorni. L'utente in questione ha ravvisato alcune somiglianze stilistiche tra una Concept Art di The Initiative e le immagini del trailer "Us Dreamers" di Xbox Series X|S. Nallo spot, oltre a Master Chief, si vedono alcuni scorci suggestivi ed esseri che non risultano essere riconducibili a giochi conosciuti, e che sono quindi stati associati al progetto di The Initiative. Guardate voi stessi nella galleria in calce (la prima immagine è la Concept Art dello studio). A dare ulteriore risalto alla teoria è stato il giornalista Jez Corden, notoriamente molto vicino a Microsoft e ai suoi Xbox Game Studios. Corden si è limitato a condividere il tweet, aggiungendo l'emoticon con i due occhioni, lasciando intendere che potrebbe sapere qualcosa al riguardo... Che siano proprio questi gli elementi sui quali so fonda la misteriosa esclusiva di The Initiative per Xbox Series X|S e PC?