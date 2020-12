The Initiative: secondo un dubbio rumor la nuova esclusiva sarà episodica

Nel corso delle ultime ore si è parlato di nuovo del misterioso progetto next-gen di The Initiative, molto atteso da parte dei fan. Stando a quanto dichiarato da alcuni insider, il gioco potrebbe non essere quello che gli appassionati si aspettano dal team facente parte degli Xbox Game Studios.

A tirar fuori queste dichiarazioni sono i membri del podcast Xbox Era, i quali hanno paragonato il gioco in questione a serie TV Netflix come Black Mirror:

"Tutti gli episodi di Black Mirror sono collegati tra loro e sono ambientati nel medesimo universo. Quando si parla del gioco di The Initiative, non dico sia esattamente come Black Mirror ma per certi versi ne riprende alcuni aspetti."

"Ho sentito parlare in giro del termine episodico."

"Non credo che il web reagirà bene all'annuncio. Andrà male e la gente inizierà ad essere stufa degli Xbox Game Studios. I fanboy non ne saranno felici."

Insomma, quelle degli ospiti del podcast sono parole decisamente forti. In ogni caso va precisato che a dirle sono insider pressoché sconosciuti e la cui affidabilità è relativa. Vi invitiamo quindi a prendere con le pinze queste dichiarazioni e ad attendere l'annuncio ufficiale del progetto, di cui Microsoft sembra essere particolarmente orgogliosa e che lo stesso Phil Spencer ha citato più volte nel corso delle ultime interviste.