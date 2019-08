The Initiative: lo studio Microsoft assume ex sviluppatori di Naughty Dog, EA e Bioware

The Initiative non accenna a frenare la propria espansione. Il nuovo studio first party di Microsoft continua a crescere con altre assunzioni: la software house ha infatti accolto nel proprio team alcuni ex sviluppatori di titoli blasonati come Uncharted, Anthem, Just Cause e Apex Legends.

La notizia giunge dagli aggiornamenti visti nei profili LinkedIn dei nuovi sviluppatori assunti da The Initiative. Stiamo parlando di Sean Slayback (precedentemente game designer senior presso Respawn Entertainment, ha lavorato ad Apex Legends) entrato come Lead Systems Designer, Ryan Duffin (ex Bioware, ha lavorato a Battlefield 5 e alle animazioni di Anthem) è stato assunto come Gameplay Animation Director, Ryan Trowbridge (ex Bend Studio e Naughty Dog, ha lavorato a Days Gone e Uncharted 4) si è unito come Tech Art Director, mentre Justin Walters (aveva lavorato a Just Caus 4 con Avalanche Studios) è stato nominato Senior Environment Artist.

Negli ultimi mesi, inoltre, The Initiative aveva assunto anche ex membri di Rockstar e Santa Monica, un ex dipendente Sony e un ex sviluppatore di The Last of Us 2. Si tratta indubbiamente di assunzioni di un certo peso, che lasciano ben sperare sulla grandezza dei progetti nei quali si trova coinvolto il nuovo studio first party di Microsoft. Cosa potrebbe avere in cantiere The Initiative? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla software house.