The Initiative: lo studio Microsoft assume il level designer di God of War

The Initiative, il nuovo studio fondato da Microsoft per rimpolpare di esclusive la ludoteca di Xbox One e della console next-gen conosciuta con il nome in codice di Xbox Scarlett, accoglie ufficialmente Chris O'Neill, l'autore di Sony Santa Monica che ha diretto lo sviluppo dei livelli di God of War.

Ad annunciarlo è lo stesso O'Neill attraverso le pagine del suo profilo LinkedIn con un aggiornamento che riflette la sua nuova posizione lavorativa.

Pur essendo ancora giovane, l'autore statunitense vanta un'esperienza pluriennale in seno a Sony Santa Monica, con precedenti collaborazioni tra le fila di Seven Studios e, soprattutto, Kojima Productions.

Chris O'Neill va così a rinfoltire un gruppo di sviluppatori, programmatori, artisti e designer già prestigioso che annovera, tra gli altri, Drew Murray (Insomniac Games), Chris Cantamessa (scrittore di Red Dead Redemption), Brian Westergaard (produttore di God of War), Darrell Gallagher (Crystal Dynamics) e tanti ex membri di Rockstar Games.

L'ingresso di O'Neill nella galassia dei Microsoft Game Studios contribuisce ad alimentare le voci di corridoio che vogliono il team di The Initiative già al lavoro su una nuova proprietà intellettuale da lanciare assieme a Xbox Scarlett, o comunque nei mesi immediatamente successivi.