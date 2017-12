The Inpatient protagonista di un nuovo video dietro le quinte

Dopo ildella data di uscita a gennaio 2018,torna a mostrarsi in un nuovo video dietro le quinte dedicato al setting e al senso di immersione. Il filmato, inoltre, ci permette di osservare qualche scena inedita tratta dal gioco.

Il game director Nik Bowen e l'executive producer Pete Samuels parlano dell'ambientazione di The Inpatient, svelando ulteriori dettagli sul sanatorio di Blackwood che farà da sfondo alla nuova avventura horror di Supermassive Games. Ambientato negli anni '50, a sessanta anni di distanza dagli eventi narrati in Until Dawn, il gioco ci metterà nei panni di un paziente che ha perso la memoria, nel tentativo di ricordare gli avvenimenti che lo hanno portato al ricovero nella struttura.

Come sottolineato da Pete Samuels, l'esperienza horror di The Inpatient punterà prima di tutto sugli aspetti psicologici, offrendo un'esperienza più introspettiva rispetto ai jump scare visti in Until Dawn e Rush of Blood. In quest'ottica, naturalmente, il senso di immersione garantito dalla realtà virtuale permetterà di vivere ancora più intensamente le atmosfere distorte del gioco.

Ricordiamo che The Inpatient sarà disponibile in esclusiva per PlayStation VR a partire dal prossimo 23 gennaio.