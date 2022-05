I, The Inquisitor è un action adventure dark fantasy dalla Polonia: sarà il nuovo The Witcher?

I, The Inquisitor è un action adventure dark fantasy basato sull'omonima serie di romanzi bestseller di Jacek Piekara, molto popolari in Polonia ed Est Europa. Andiamo perciò alla scoperta di questo nuovo progetto che riecheggia l'esperienza ruolistica di The Witcher.

Sviluppato dalla software house polacca The Dust, il titolo catapulta gli appassionati del genere in un 16° secolo parallelo che narra una storia alternativa a dir poco controversa: nel racconto ucronico di Piekara, Gesù ha reagito con rabbia e violenza alla sua crocefissione e questa reazione si rifletterà nei gesti compiuti dai suoi adepti e credenti nei secoli successivi.

I combattimenti a fil di spada che caratterizzeranno l'opera saranno perciò il riflesso della brutalità degli inquisitori come Mordimer Madderdin, il personaggio interpretabile dai giocatori. Il nostro alter-ego dovrà esorcizzare l'oscuro male che infesta la cittadina di Konigstein, evitando che le creature infernali invadano il mondo approfittando della rabbia covata da ogni credente del vendicativo Messia del romanziere polacco.

Tra un combattimento e l'altro sarà possibile cimentarsi in sessioni di esplorazione che consentiranno a Mordimer di interrogare i passanti, compiere investigazioni e cimentarsi in attività secondarie che contribuiranno a tessere la trama. Il lancio di I, The Inquisitor dovrebbe avvenire nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo progetto, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo speciale su I, The Inquisitor, l'avventura stile The Witcher.