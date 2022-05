I The Inquisitor: peccatori e difficili scelte morali presto su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Lo studio polacco The Dust ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di I, The Inquisitor, un nuovo Action/Adventure ambientato nel XVI secolo che promette di offrire non solo tanti combattimenti a fil di spada, ma anche una forte componente narrativa con tanto di scelte morali da compiere lungo il cammino.

L'opera è un progetto next-gen in sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S oltre che su PC (atteso nello specifico su Steam), sebbene per il momento gli sviluppatori non abbiano fornito dettagli su una possibile finestra di lancio. Basato sui romanzi di Jacek Piekara, che narrano una storia alternativa in cui Gesù Cristo ha reagito con rabbia e violenza alla sua crocefissione dando vita a un corso completamente diverso per la Chiesa, il gioco ci mette nei panni dell'inquisitore Mordimer Madderdin, che si reca nella città di Konigstein al centro di alcuni misteriosi eventi che ruotano attorno a un oscuro male che si prepara ad invadere il mondo.

Attraverso un'avventura non lineare, il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni difficili, segnando il destino dei peccatori affrontati da Mordimer lungo il suo cammino. In I, The Inquisitor ci sarà ampio spazio non solo per combattimenti, ma anche per investigazioni, interrogatori e misteri, per un'avventura dagli sviluppi imprevedibili legati strettamente alle nostre scelte.

Il trailer d'annuncio ci permette di avere un primo assaggio del titolo firmato The Dust, in attesa di scoprire quando farà il suo esordio sul mercato.