I, The Inquisitor: una strana versione di Gesù in un action controverso

Tornato a mostrarsi in occasione della Gamescom di Colonia, il peculiare immaginario di I, The Inquisitor si prepara a reinterpretare alcuni dei canoni della regione cattolica.

Il videogioco in cantiere negli studi di The Dust confeziona infatti un universo medievale di stampo dark fantasy, nel quale trova spazio anche un'incarnazione malevola delle divinità cristiana. In particolare, la software house polacca si appresta a raccontare la storia di un Gesù insidioso, che in seguito alla crocifissione si lascia consumare dalla rabbia e decide di scatenare la propria vendetta sui miscredenti.

Un contesto narrativo nel quale i giocatori vestiranno i panni dell'inquisitore Mordimer Madderdin, che a distanza di oltre 1.500 anni dalla venuta di Cristo è determinato a imporre la fede tramite la violenza. Tra misteri e peccati, l'avventura di stampo action RPG sviluppata da The Dust e edita da Kalypso Media non dispone ancora di una data di lancio precisa. Nell'attesa di scoprire quando I, The Inquisitor si farà strada su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, potete scoprire tutti i dettagli sulla produzione nella nostra video anteprima dedicata.



Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul canale YouTube di Everyeye. Cosa ne pensate di I, The Inquisitor?