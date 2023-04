The Inquisitor torna a farsi vedere: Gesù scende dalla croce nel nuovo Story Trailer

Kalpyso Media riporta in scena il suo The Inquisitor, intrigante Action/Adventure medievale dalle tinte fortemente dark fantasy, che si mostra nuovamente al pubblico attraverso un nuovo Story Trailer, incentrato sulla crocefissione di Gesù Cristo.

Sviluppato da The Dust, The Inquisitor è stato annunciato nel corso del 2022, ed offrirà ai giocatori un complesso sistema di scelte morali che andranno a plasmare la storia e l'avventura dell'inquisitore Mordimer Madderdin, protagonista dell'avventura. Lo Story Trailer ci ricorda le premesse narrative su cui si poggia l'opera, ambientata in una realtà alternativa in cui Gesù ha reagito in maniera rabbiosa alla sua crocefissione, ribellandosi e cambiando per sempre il corso della storia e della Chiesa.

Il nuovo filmato prodotto da Kalypso si concentra su questo aspetto senza tuttavia mostrare altri dettagli più concreti sull'opera. Sappiamo però che The Inquisitor uscirà negli ultimi mesi del 2023 e, come già confermato un anno fa al momento dell'annuncio, si tratterà di un progetto interamente pensato per l'attuale generazione, essendo previsto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S oltre che su PC.

In attesa dunque di scoprire quando il gioco farà il suo effettivo esordio sul mercato, nella nostra anteprima di The Inquisitor abbiamo riportato le sensazioni che ci ha trasmesso l'opera targata The Dust, soffermandoci sul suo potenziale.