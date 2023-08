I, The Inquisitor: nuovo video per l'action medievale in stile The Witcher

Dopo averci proiettati nell'universo dark di I, The Inquisitor con lo Story Trailer, gli studi The Dusk e Kalypso Media ci rituffano nelle atmosfere a tinte oscure dell'action adventure in stile The Witcher con un video che ci aiuta a familiarizzare con le meccaniche di gameplay.

La nuova esperienza interativa basata sui romanzi bestseller di Jacek Piekara ci catapulta in un 16° secolo parallelo che narra una storia alternativa piuttosto controversa. Nel racconto ucronico tratteggiato da Piekara, Gesù reagisce con rabbia e violenza alla sua crocefissione, scatenando sentimenti analoghi in tutti i suoi adepti e credenti nei secoli successivi.

Tra combattimenti a fil di spada e sessioni investigative sullo sfondo di una dimensione medievale in costante mutamento, i giocatori dovranno indossare i panni di Mordimer Madderdin, un inquisitore chiamato a esorcizzare l'oscuro male che infesta la cittadina di Konigstein ed evitare, così facendo, che le creature infernali invadano il mondo approfittando della rabbia covata da ogni credente del vendicativo Messia del romanziere polacco.

In attesa di conoscere la data di lancio della controversa avventura action di The Dusk, vi invitiamo a restare su queste pagine per approfondirne ulteriormente la conoscenza leggendo il nostro speciale su I, The Inquisitor, l'avventura medievale stile The Witcher destinata ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.