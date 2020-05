The International 10, il montepremi cresce a un ritmo vertiginoso

A poco più di tre giorni dall'uscita del Dota 2 Battle Pass, il montepremi del The International 10 ha già raggiunto quota 10 milioni di Dollari.

Un tasso di crescita ancora più rapido rispetto a tutti gli anni precedenti: il montepremi del TI9, nello stesso periodo di tempo, era di poco superiore ai 9 milioni, mentre il montepremi del TI8 era di poco superiore ai 7 milioni.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il The International 10 è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19. Se ci pensate, poi, Valve di suo mette sul piatto “solo” un montepremi di 1.6 milioni; tutto il resto proviene dai portafogli dei giocatori di Dota 2. Ciò che rende questo dato ancora più impressionante è che solo il 25% degli acquisti in game finisce nel prize pool, mentre il restante 75% va a Valve.

I prezzi per il Battle Pass partono da 9.99 Dollari per lo standard, un bundle per 29.35 Dollari e uno per 44.99 Dollari. Se gli introiti dovessero continuare di questo passo, il prize pool di sicuro supererà quello dello scorso anno (di 34.3 milioni, il più grande nella storia degli esport), addirittura potrebbe abbattere il muro dei 40 milioni. Anche i possessori Dota 2 Battle Pass riceveranno qualcosa in cambio.

Se il montepremi di quest'anno dovesse superare quello del TI9, i possessori del Battle Pass otterranno 10.000 punti battaglia (10 livelli). Se il montepremi raggiunge il traguardo dei 40 milioni, i possessori di Battle Pass otterranno altri 10.000 punti battaglia.