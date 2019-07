The International 2019: altro che Fortnite, verso il record per il prize pool più ricco

Il The International 2019, a circa una cinquantina di giorni dal grand opening, ha già raggiunto e appena superato la cifra dell'anno scorso, che si poneva come il prize pool più ricco della storia di Dota 2 e dell'esport (almeno, sino all'avvento della World Cup di Fortnite).

Il montepremi finanziato soprattutto dalla community ha infatti raggiunto e superato quota $ 25,6 milioni, addirittura ben prima del record dello scorso anno.

Il The International 2019, quindi, è sulla buona strada per raggiungere proprio i $ 30 milioni messi in palio da Epic Games per la World Cup di quest'anno.

Ogni anno, insomma, Dota 2 rinnova e infrange il proprio record, aiutato da un po' di edizioni a questa parte proprio dal decisivo apporto della propria community.

Diamo un'occhiata ad alcuni eventi precedenti: siamo passati dagli $ 1,6 milioni del T1, sino ai $ 18,4 del T5 per arrivare ai $ 25,5 milioni del T8.

Questo pone anche i giocatori di Dota 2 nell'Olimpo dei giocatori più ricchi del mondo competitivo. Valve sa bene come ammaliare la propria community e invogliarla all'acquisto del Battle Pass, anche con qualche “errore” di percorso.

Un bundle particolare è stato infatti messo in vendita durante gli Steam Summer Sale, il quale ha permesso ai giocatori di portarsi a casa circa $ 120 di articoli per $ 29,99. Non solo: Valve ha permesso di acquistare il bundle ben due volte anziché una tantum.

È chiaro che questa vendita, in concomitanza con l'errore, ha permesso al TI9 di alimentare la corsa del prize pool, assestatosi a quell'incredibile cifra. Dota 2 sta per riprendersi il titolo di esport più ricco al mondo.