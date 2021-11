The Invincible: la space opera nextgen nel video dei Golden Joystick Awards 2021

In coincidenza dei Golden Joystick Awards 2021 che hanno visto trionfare Resident Evil Village con il GOTY e Dark Souls come Miglior Gioco di Sempre, il team di Starward Industries è tornata a mostrare in video il thriller sci-fi The Invincible.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house fondata da ex membri di Techland e CD Projekt RED fotografa le desolanti atmosfere del pianeta alieno che farà da sfondo a questa space opera per sistemi di ultima generazione.

Scorrendo le scene del nuovo trailer possiamo ammirare degli spezzoni di gameplay, tanti bozzetti preparatori e dei render che ci aiutano a tratteggiare i contorni ludici, narrativi e strettamente artistici di questo progetto dallo stile retrofuturistico.

Lo scienziato che interpreteremo nel titolo dovrà rintracciare i suoi colleghi dispersi e riunirsi con la sua spedizione facendo mente locale per scoprire dove è precipitato e come servirsi degli oggetti presenti sul posto per aggiustare la propria strumentazione o per creare attrezzature inedite.

Il viaggio che ci condurrà sul mondo extraterrestre di Regis III partirà ufficialmente nel 2022, con il l'arrivo di The Invincible su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo thriller sci-fi, vi rimandiamo al nostro speciale sulla Guerra Fredda Siderale di The Invincible.