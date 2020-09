The Invincible: annunciato il thriller sci-fi dei creatori di Cyberpunk 2077 e Dying Light

Conoscete Starward Industries? Probabilmente no, ed è più che comprensibile. Si tratta di un giovanissimo studio di sviluppo con ambizioni tripla A fondato a Cracovia da alcuni sviluppatori che si sono fatti le ossa in CD Projekt RED e Techland, lavorando su giochi del calibro di The Witcher 3, Cybeprunk 2077, Dying Light e Dead Island.

Adesso abbiamo la vostra attenzione, vero? Ebbene, Starward Industries ha appena annunciato la sua opera prima: si tratta di The Invincible, un thriller sci-fi prima persona ambientato nel retro-futuro immaginato da Stainslaw Lem, autore dell'omonimo romanzo pubblicato in Italia da Sellerio Editore.

The Invincible vi calerà nei panni di uno scienziato impegnato in una spedizione scientifica interstellare, la cui missione si trasforma improvvisamente in una rischiosa operazione di soccorso. Dopo l'atterraggio sull'ostile pianeta Regis III, situato nella costellazione della Lira, dovrete recuperare i membri dell'equipaggio dispersi servendovi di attrezzature spaziali di tipo analogico e al contempo estremamente avanzate.

Il gameplay è stato definito coinvolgente, mentre la storia è di tipo non lineare. Il motore grafico utilizzato per plasmare il pianeta Regis III e i misteri che nasconde è il sempre affidabile Unreal Engine. The Invincible è attualmente previsto Su PlayStation 5, Xbox Series X e PC nel corso del 2021. Prima di fiondarvi sulla pagina del negozio di Steam per aggiungerlo alla lista dei desideri, ascoltate l'estratto della colonna sonora e date un'occhiata agli screenshot che abbiamo allegato in calce a questa notizia: