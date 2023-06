The Invincible arriva nel 2023: l'opera sci-fi in Unreal Engine 5 ci porta nello spazio

Dopo la pubblicazione di una prima demo gratis per The Invincible, l'ambizioso titolo ispirato all'omonimo romanzo di Stanislaw Lem (se non avete ancora letto Solaris, correte a rimediare) torna a mostrarsi in azione.

Nel corso della diretta proposta dal PC Gaming Show, il thriller sci-fi si è infatti mostrato al pubblico in un trailer inedito, che potete visionare in apertura a questa news. Il filmato offre intriganti scorci sullo spazio profondo che i giocatori si troveranno a esplorare all'interno di The Invincible. Oltre a presentare nuovi aspetti del gameplay confezionato per l'avventura in Unreal Engine 5, gli sviluppatori di Starward Industries hanno finalmente confermato la finestra di lancio del gioco.

The Invincible approderà sul mercato videoludico nel corso del 2023, anche se al momento manca purtroppo ancora una data precisa. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, gli autori confermano l'elenco definitivo delle piattaforme supportate. L'opera sci-fi potrà essere giocata, oltre che su PC, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Si prospetta dunque un autunno intenso per i videogiocatori amanti della fantascienza, che potranno mettere finalmente mano anche a Starfield. Segnaliamo inoltre il recente annuncio di Citizen Sleeper 2: Starward Vector.