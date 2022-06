The Invincible, l'epopea sci-fi next gen in UE5 arriva nel 2023: ecco il primo gameplay

Dopo l'annuncio iniziale risalente al 2020, l'opera di Starward Industries, team formato da veterani provenienti dai team di Techland e CD Projekt RED, torna a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show.

Epopea sci-fi ispirata all'opera letteraria di Stanislaw Lem si palesa all'evento digitale con un primo gameplay, che offre un interessante assaggio di ciò che attenderà il pubblico in questo viaggio siderale. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video dedicato a The Invincible ci mostra una sequenza di esplorazione di un pianeta ostile, popolato da strani androidi e creature robotiche. Nel tentativo di comprendere come fare ritorno a casa, il nostro gruppo di esploratori dello spazio profondo potranno fare affidamento su di un equipaggiamento di stampo retro-futurista.

Ambientato in un futuro alternativo nel quale la Guerra Fredda non si è mai conclusa e la rivoluzione digitale non ha avuto luogo, The Invincible era stato originariamente concepito in Unreal Engine 4. Successivamente, il team di Starward Industries ha però confermato l'intenzione di aggiornare il progetto all'Unreal Engine 5. Il titolo di debutto del team arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Per maggiori dettagli sull'ambientazione del gioco, potete fare riferimento alla nostra anteprima di The Invincible.