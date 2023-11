The Invincible parte male: l'avventura Sci-Fi lontana dal recuperare i costi di sviluppo

Seppur ben accolto da critica e pubblico, sembra proprio che The Invincible, avventura Sci-Fi in prima persona basato sull'omonimo romanzo dello scrittore polacco Stanislaw Lem, non stia riuscendo a riscuotere un successo commerciale sufficiente per Starward Industries.

Stando ai dati raccolti da Gamepressure.com, al termine della prima settimana dal lancio, i ricavi derivanti dalle vendite delle edizioni digitali di The Invincible ammontavano a 3,2 milioni di PLN (790.000 dollari), escluse le detrazioni legate ai margini di guadagno degli store. Il prezzo del gioco è di $29,99, quindi si può stimare che le vendite totali ammontino a circa 25.000 copie. Naturalmente, questi numeri non sono accurati al 100% e per di più non tengono conto delle vendite delle edizioni scatolate, ma non sembrano in ogni caso cifre positive per gli sviluppatori.



Le vendite attuali non sono affatto buone se consideriamo che il budget stimato del gioco, compresi i costi di marketing, ammonti a circa $4.200.000 (17 milioni di PLN), di cui 5 milioni di PLN sono stati investiti da 11 bit studios, l'editore del gioco (noti per This War of Mine). Pertanto, The Invincible ha ancora molta strada da fare prima che riesca quantomeno a pareggiare i costi di sviluppo.

Se siete curiosi di approfondire l'avventura basata sul romanzo di Stainsla Lem, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Invincible.