The Invincible: i misteri di Regis 3 nel video dell'odissea spaziale su Unreal Engine 5

Come promesso da Starward Industries, nella cornice dell'IGN FanFest 2023 è stato pubblicato un nuovo video di The Invincible, il thriller sci-fi in sviluppo su Unreal Engine 5 e atteso al lancio nei prossimi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Il primo progetto realizzato dalla software house indipendente composta da ex membri di Techland e CD Projekt RED darà modo agli appassionati di fantascienza di indossare la tuta spaziale di Yasna, un'astrobiologa del futuro che, atterrata su Regis 3, dovrà rintracciare i suoi colleghi dispersi servendosi delle attrezzature reperite sul posto.

Il lontano mondo alieno che esploreremo nei panni di questa coraggiosa ricercatrice sarà pieno di misteri da risolvere e, con essi, di minacce da affrontare. Il nuovo video confezionato dal team Starward rimarca inoltre l'impegno profuso dagli sviluppatori di The Invincible per donare al titolo uno stile grafico e artistico "retrofuturistico", specie per quanto concerne le tecnologie adoperate dagli astronauti, la foggia dei loro veicoli e lo stile dell'interfaccia.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale della nuova space opera di Starward e 11 Bit Studios, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su The Invincible, dal romanzo al gioco su Unreal Engine 5.