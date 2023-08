The Invincible: l'odissea spaziale su Unreal Engine 5 ha una data ufficiale

L'opera sci-fi su Unreal Engine 5 The Invincible arriverà presto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A quasi tre anni di distanza dal reveal, Starward Industries si dice ormai pronta a lanciare l'avventura spaziale e lo conferma nel nuovo video.

La nuova esperienza interattiva legata al romanzo di Stanislaw Lem ci porterà tra le dune aliene di Regis 3 per farci vivere l'odissea di Yasna, un'astrobiologa chiamata a rintracciare i suoi colleghi dispersi.

La protagonista di The Invincible dovrà fare appello a tutto il suo coraggio, e alle sue grandi competenze in ambito scientifico e ingegneristico, per far fronte alle mille avversità di Regis 3 servendosi delle attrezzature reperite sul posto: sarà quindi importante esplorare l'ambientazione e ponderare ogni singola azione da compiere, dando così forma a un canovaccio narrativo che promette di essere davvero ricco di colpi di scena e di sorprese.

Tra enigmi da risolvere, fughe rocambolesche e sessioni di esplorazione pura, la speranza di Starward Industries è quella di esprimere un gameplay tanto stratificato da immergere gli utenti in un mondo in costante mutamento.

Grazie al nuovo video confezionato dalla software house fondata da ex membri di CD Projekt, possiamo quindi fissare al 6 novembre la data di lancio di The Invincible su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a scoprire alcuni dei segreti di Regis 3 leggendo il nostro speciale a firma di Giuseppe Arace su The Invincible dal romanzo al videogioco, misteri sci-fi in Unreal Engine.