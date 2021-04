The Invincible su PC, PS5 e Xbox Series X/S: il thriller sci-fi slitta al 2022

Gli sviluppatori di Starward Industries si riaffacciano sui social per annunciare il posticipo al 2022 di The Invincible, il thriller sci-fi annunciato nel settembre dello scorso anno e atteso (fino a ieri) al lancio entro fine 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nella breve ma eloquente lettera aperta condivisa agli appassionati, gli autori del team composto da ex membri di Techland e CD Projekt RED spiegano che "per creare un gioco destinato a lasciare il segno, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di The Invincible al 2022".

Con il recente rinvio di Deathloop e il non meno cocente posticipo di titoli Hogwarts Legacy o Gotham Knights, alla neonata software house di Starward non serve addurre delle particolari motivazioni per rendere chiare le ragioni di un rinvio causato, supponiamo, dalla riorganizzazione in remoto del lavoro per l'emergenza Coronavirus.

Il tempo supplementare di sviluppo darà quindi modo a Starward di affinare ulteriormente l'esperienza ludica, grafica e squisitamente contenutistica della loro IP inaugurale. Per saperne di più su questa avventura fantascientifica venata di elementi thrilling e ruolistici, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla Guerra Fredda Siderale di The Invincible.