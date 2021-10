The Invincible per PC, PS5 e Xbox Series X: il thriller sci-fi in azione nel primo trailer

I ragazzi di Starward Industries ci conducono idealmente sul pianeta alieno Regis III per mostrarci le primissime scene di The Invincible, l'ambizioso thriller sci-fi in uscita nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il primo progetto sviluppato dal team indipendente di Starward, composto da ex membri di Techland (Dying Light) e CD Projekt RED (The Witcher 3), darà modo agli appassionati di fantascienza di interpretare uno scienziato del futuro che, atterrato su questo lontano mondo alieno, dovrà rintracciare i suoi colleghi dispersi servendosi delle attrezzature reperite sul posto.

Gran parte degli oggetti equipaggiabili proverrà in larga parte dai rottami dell'astronave schiantatasi sul pianeta e dalla base approntata da un misterioso esploratore (e dal suo minaccioso automa senziente) incontrato dal nostro alter-ego.

Il titolo si caratterizza per lo stile "retrofuturistico" delle tecnologie adoperate dagli astronauti e, sul fronte del gameplay, per un approccio votato alla sopravvivenza e alla narrazione non lineare. Il teaser in-engine ci permette inoltre di apprezzare la bontà del comparto grafico dell'avventura immaginata da Stanislaw Lem.

Prima di lasciarvi al video, e di incrociare le dita nella speranza di tornare presto su Regis III per ammirare delle scene di gameplay estese (magari durante i Game Awards 2021?), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su The Invincible.