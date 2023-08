The Invincible si presenta: l'opera sci-fi fonde Firewatch e Alien Isolation

Dopo aver presentato al pubblico un ricco video gameplay di The Invincibile, il team di Starward Industries torna a raccontare le caratteristiche della sua opera di esordio.

Nel dialogare con i creatori dell'Unreal Engine, la software house ha offerto un'interessante descrizione dell'avventura sci-fi. Quest'ultima, in particolare, viene presentata come una ibridazione tra il senso di avventura solitaria proposto da Firewatch e la costante tensione trasmessa da Alien: Isolation. La sensazione di pericolo suscitata dal survival ambientato nel mondo dello Xenomorfo sarà stemperata dalle suggestioni esistenziali tratte dall'originale The Invincible, opera letteraria firmata da Stanislaw Lem, già autore dell'acclamato Solaris.

Per dare vita al pianeta di Regis III immaginato dallo scrittore, Starward Industries si è comunque presa delle libertà. Allo scopo di offrire al pubblico una storia da scoprire passo dopo passo, gli sviluppatori hanno reso protagonisti del gioco dei personaggi inediti e hanno inoltre modificato la successione di alcuni degli eventi narrati nel libro. Un compromesso che, spiega il team, rispetterà il fulcro dell'opera di Lem, senza rinunciare a sorprendere i giocatori.



Sviluppato in Unreal Engine, The Invincible sarà pubblicato nel corso del 2023, con esordio atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Alle redini del progetto, lo ricordiamo, vi sono ex sviluppatori di The Witcher, Cyberpunk 2077 e Dying Light.