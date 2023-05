The Invincible alla prova: demo gratis per l'avventura sci-fi in Unreal Engine 5

A breve distanza dalla pubblicazione del nuovo video gameplay di The Invincible, l'avventura sci-fi ispirata al romanzo di Stanislaw Lem si presenta al grande pubblico con un'interessante Demo gratuita.

Pubblicata nel 1964, l'opera letteraria dell'autore polacco - autore del capolavoro Solaris - si appresta infatti a prendere vita nel medium videoludico grazie agli sforzi degli sviluppatori di Starward Industries e del publisher 11 Bit Studios. Nei panni della scienziata Yasna, i giocatori potranno così esplorare la superficie di Regis III, nel tentativo di svelare i misteri che avvolgono il pianeta.

Tra i maestri della fantascienza filosofica, Stanislaw Lem diviene la fonte d'ispirazione per un nuovo videogioco confezionato in Unreal Engine 5. I giocatori più curiosi possono procedere sin da ora con un primo viaggio su Regis III, con la Demo che resterà disponibile sino al prossimo giovedì 11 maggio. Di seguito vi riportiamo il link per procedere con il download gratuito della demo di The Invincible pubblicata su Steam:

Al momento, Starward Industries, al suo debutto nel mondo dei videogiochi, non ha ancora confermato una data di lancio precisa per The Invincible, il cui esordio resta tuttavia atteso nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.