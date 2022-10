The Invincible: il romanzo di Stanislaw Lem diventa un gioco in Unreal Engine 5

Abbiamo provato una demo di The Invincible, avventura sci-fi in Unreal Engine 5 tratta dal romanzo L'Invincibile del grande scrittore Stanislaw Lem. Ci è piaciuta la trasposizione videoludica del libro?

L'opera prima del team di sviluppo composto da ex membri di Techland e CD Projekt RED pesca a piene mani dall'opera di Lem per ricreare un'esperienza interattiva quantomai ricca di enigmi, sullo sfondo di un pianeta alieno dal clima ostile.

Il tempo trascorso nella tuta pressurizzata dell'astronauta protagonista ci restituisce l'immagine di un titolo fortemente ancorato alla sua struttura narrativa, un'avventura intrisa del fascino imperscrutabile che caratterizza l'opera di Lem. Ciò che emerge dalla prova sono però le atmosfere thrilling che delineano il perimetro ludico delle sfide da completare, con una messa in scena generale che cattura le attenzioni del giocatore e lo coinvolge a dispetto delle sbavature riscontrabili nel comparto tecnico.

In attesa di venire a capo degli enigmi alieni della space opera di Starward Industries in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2023, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di The Invincible dal romanzo al gioco su Unreal Engine 5.