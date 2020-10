The Invincible, sci-fi su PS5 e Xbox Series X: ricchi dettagli sul gioco Unreal Engine 5

L'annuncio di The Invincible ha portato all'attenzione del pubblico un titolo single player in sviluppo presso Starward Industries, team composto di ex CD Projekt Red e Techland.

Ispirato all'omonimo romanzo di Stanislaw Lem e in sviluppo con l'obiettivo di aggiornare l'intero progetto ad Unreal Engine 5 in tempo per fine 2021, il thriller sci-fi è stato protagonista di un'interessante intervista concessa alla redazione di Wccftech da Marek Markuszewski (CEO e Project Lead), Daniel Betke (CTO) e Mariusz Antkiewicz (Gameplay Designer).

Tra i dettagli emersi durante l'incontro troviamo la conferma delle atmosfere retrofuturiste che caratterizzeranno il gioco. A cavallo tra azione e narrazione elaborata, The Invincible è stato accostato a Bioshock e Prey, con il team che promette un'esperienza più "olistica e credibile" grazie a uno storytelling immersivo. Un elemento particolarmente interessante è in questo senso il sistema di conversazioni dinamico. Il giocatore dialogherà con altri personaggi senza necessità di interrompere l'azione e, durante questi scambi, sarà chiamato a effettuare scelte di rilievo, talvolta entro un tempo limite o in situazioni di pericolo.



Sul fronte della durata, Starward Industries punta a "diverse ore" per la campagna principale più un "paio d'ore" di contenuti opzionali. Ogni giocatore potrà tuttavia trascorrervi più tempo a seconda delle sue inclinazioni, mentre i molteplici finali favoriranno la rigiocabilità. Nel discutere invece dell'aspetto tecnico, la software house ha lodato Lumen, il sistema di illuminazione dinamico proposto dall'Unreal Engine 5, ma anche le nuove possibilità offerte in merito a distruttibilità degli ambienti e meteo dinamico.

Al momento, l'intrigante thriller sci-fi non ha una precisa data d'uscita, ma resta atteso su PC, PS5 e Xbox Series X per la seconda metà del 2021: in attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di The Invincible.