The Invincible sarà ai The Game Awards 2020? Nuove immagini dal thriller sci-fi

Gli sviluppatori di Starward Industries ci rituffano nelle atmosfere thrilling dell'avventura sci-fi The Invincible con delle nuove immagini che alimentano le speranze dei fan per la presenza del titolo ai The Game Awards 2020.

Gli scatti condivisi dal team composto da ex membri di Techland e CD Projekt RED immortalano le desolanti atmosfere del pianeta alieno che farà da sfondo a quest'avventura immaginata da Stanislaw Lem.

Il titolo ci calerà nella tuta pressurizzata di uno scienziato del futuro che, atterrato su Regis III, dovrà rintracciare i suoi colleghi dispersi servendosi delle attrezzature reperite sul posto: gli oggetti equipaggiabili dal nostro alter-ego proverranno in larga parte dai rottami dell'astronave schiantatsi sul pianeta alieno.

Lo stile "retrofuturistico" che permea l'intera opera contribuisce ad alimentare la curiosità degli appassionati per questo progetto che, a detta dei suoi autori, vanterà un sistema di gioco particolarmente stratificato e una narrazione non lineare. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Starward, e di sapere se prenderanno o meno parte alla cerimonia dei The Game Awards 2020, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulla Guerra Fredda Siderale di The Invincible e vi ricordiamo che il titolo è previsto al lancio nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.