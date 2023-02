The Invincible: nuovo trailer in arrivo per il thriller sci-fi su Unreal Engine 5

The Invincile, il gioco Unreal Engine 5 tratto dal romanzo di Stanislaw Lem, sarà presto al centro di un nuovo approfondimento curato da Starward Industries: a confermarlo sono gli stessi sviluppatori indie preannunciando l'arrivo di un importante trailer.

Il team di sviluppo composto da ex membri di Techland e CD Projekt RED si riaffaccia sui social per informarci, appunto, dell'imminente arrivo di un filmato inedito di The Invincible che "ci aiuterà a rendere più chiara la missione da compiere" calandoci nei panni dell'astrobiologa Yasna.

La trasposizione videoludica dell'omonimo libro di Lem promette di immergerci in un'esperienza fortemente ancorata alla sua struttura narrativa, un thriller interattivo intriso del fascino che caratterizza l'opera di Lem. Nel corso dell'avventura dovremo completare tutta una serie di incarichi sullo sfondo di un pianeta alieno dal clima ostile.

Il nuovo trailer di The Invincible sarà trasmesso alle ore 19:00 italiane di venerdì 17 febbraio, nel corso dell'IGN FanFest che dovrebbe svelare anche la data dell'Open Beta di Diablo 4, come suggerito nei giorni scorsi da Rod Fergusson di Blizzard.

In attesa di venire a capo degli enigmi alieni della prossima space opera di Starward Industries in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi invitiamo a leggere l'anteprima di The Invincible dal romanzo al gioco su Unreal Engine 5 a firma di Giuseppe Arace.