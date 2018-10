The Italian Games: il Team Forge si racconta nella seconda puntata della serie

Il Team Forge è la squadra da battere quando si parla di League of Legends: campioni del Red Bull Factions, si apprestano quest’anno a partecipare alla terza finale consecutiva del torneo, di cui detengono il titolo da ben due anni consecutivi.

Per raccontare la loro storia e quella di altri gamer italiani di talento, Red Bull ha deciso di creare The Italian Gamers, web serie dedicata ai protagonisti della scena competitiva nostrana.

Il team cagliaritano è al centro della seconda puntata, ora disponibile sul sito ufficiale di Red Bull. Disciplina, sacrificio e lavoro di squadra sono solo alcune delle parole chiave che descrivono la giornata tipo del Team Forge: non si diventa campioni in un giorno e se l’obiettivo è raggiungere i vertici mondiali dell’esport e vivere con la propria passione, non c’è altra strada se non l’allenamento continuo nella gaming house in Sardegna in cui vivono tutti i membri del team. Non solo compagni di squadra, ma amici che lavorano assieme alla realizzazione di un sogno.



La nuova web serie, puntata dopo puntata, farà scoprire al mondo i migliori giocatori competitivi della scena esport italiana che stanno diventando sempre più importanti a livello internazionale.