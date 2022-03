The Jackbox Party Starter: Quiplash 3 è il nuovo titolo in arrivo, anche in italiano

Dopo l'annuncio di The Jackbox Party Starter, le fucine digitali di Jackbox Games sfornano un nuovo video per confermare l'arrivo in estate del prossimo titolo della collezione: si tratta di Quiplash 3.

Il team di Chicago descrive Quiplash 3 come un vero e proprio concentrato di divertimento per patiti di party game: in ogni partita occorre mettere in mostra le proprie abilità di comico e rallegrare le feste partecipando, insieme agli amici, ad un folle quiz show con domande surreali e risposte graffianti.

Quiplash 3, il cui approdo nella selezione di The Jackbox Party Starter è atteso per l'estate su Nintendo Switch, andrà così ad aggiungersi a Drawful 2 e Quiplash 2 InterLASHional. Gli sviluppatori sottolineano come il lavoro di traduzione in francese, italiano, tedesco e spagnolo tenga conto del tenore delle battute originarie in lingua inglese, con cambiamenti alle singole localizzazioni che riflettano i giochi di parole e il sarcasmo dei party game primigeni.

In The Jackbox Party Starter trovano spazio anche tutte le funzionalità aggiunte e le nuove impostazioni integrate nella più recente versione Party Pack 8, incluse funzioni come i filtri per famiglie, la moderazione, i filtri per il testo e delle opzioni aggiornate.