Da oggi e fino alle 15:00 del 15 febbraio, gli utentipossono ottenere su GOG.com una copia gratuita di, il noto picchiaduro a incontri di

Per ottenere il gioco vi basta accedere su GOG.com con il vostro profilo e visitare questa pagina, cliccando sul tasto verde per aggiungere il gioco alla libreria. Nel caso non siate in possesso di un account, invece, sarà molto semplice crearne uno in pochi passi (sarà sufficiente un indirizzo di posta elettronica valido).

Sfrutterete l'occasione per recuperare The King of Fighter 2002 su PC?