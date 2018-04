The King of Fighters 14 si espande con quattro nuovi DLC

SNK annuncia il lancio di 4 nuovi personaggi tramite i DLC a pagamento e un grande update gratuito (ver. 3.0) per The King of Fighters XIV su PlayStation 4.

4 nuovi personaggi si uniscono alla battaglia grazie ai DLC per un totale di 58 combattenti pronti a spaccare! The King of Fighters XIV, l’ultimo capitolo della serie, comprendeva un vasto roster di 50 personaggi al suo lancio nell’Agosto 2016. 4 nuovi personaggi dei DLC sono stati resi disponibili ad Aprile 2017, e altri 4 (Oswald, Heidern, Najd, Blue Mary) verranno lanciati questa volta con un roster totale di 58 combattenti! Scegli il tuo personaggio preferito, crea un team unico e preparati ad epiche battaglie senza fine!

Oswald

Oswald è un vecchio gentiluomo molto composto e un ex killer molto noto. Ha dominato l'arte dell'assassinio di Karnoffel e usa le carte da gioco per affettare e tagliare i suoi avversari. Come giocatore di poker veterano, non mostra mai la sua mano.

Heidern

Heidern è a capo dell’unità mercenaria a cui appartengono Ralf e Clark. Combatte i suoi nemici utilizzando da autodidatta una combinazione di tecniche marziali di assasinio. Come ufficiale militare, Heidern è sempre calmo e silenzioso, ma può avere un atteggiamento paterno con la figlia adottiva Leona.

Najd

Najd è una ragazza molto tranquilla che indossa una Abaya con straordinari poteri. Di notte la indossa e si traforma in una vigilante che combatte il crimine per proteggere i suoi cittadini.In contrasto con il suo misterioso aspetto è una normale studentessa universitaria durante il giorno.

Blue Mary

Blue Mary si guadagna da vivere come agente speciale freelance. È nata in una famiglia nota per le arti marziali. È una specialista in diversi tipi di arti marziali, in particolare lo stile di combattimento Sambo che eccelle nelle mosse d’aggancio. È stata amica di Terry Bogard per molti anni.

Grande update che comprende un ribilanciamento e un nuovo stage

Questo nuovo e grande update (ver. 3.0) di KOF XIV comprende non solo numerosi ribilanciamenti e modifiche al gioco, ma anche un nuovo stage basato su Riyadh (Arabia Saudita) per ulteriori battaglie all’ultimo sangue!

Un nuovo stage, Riyadh

Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, arriverà nel gioco come nuovo stage con un interessante mix di stili moderni e tradizionali. Presenta la fortezza di Masmak in primo piano con moderni grattacieli sullo sfondo. Lo stage di Riyadh sarà disponibile gratuitamente con la Versione 3.0 aggiornata disponibile ad Aprile 2018.