The King of Fighters 14 Ultimate Edition disponibile a sorpresa in Europa

A sorpresa e senza alcun preavviso, SNK ha pubblicato The King of Fighters XIV Ultimate Edition per PlayStation 4 sul PlayStation Store europeo. Questa edizione è in vendita al prezzo di 39.99 euro e sarà disponibile anche in formato fisico dall'11 marzo in Giappone e nel corso della primavera anche nel nostro continente.

The King Of Fighters XIV Ultimate Edition include il gioco originale con otto personaggi aggiuntivi, dieci costumi e dieci temi per personalizzare la schermata HOME di PlayStation 4.

DLC The King of Fighters XIV

Rock Howard

Vanessa

Ryuji Yamazaki

Whip

Heidern

Blue Mary

Oswald

Najd

Costumi The King of Fighters 14

Classic Kyo

Nightmare Geese

Cclassic Iori

Athena Asamiya KOF '98

Shun’ei Kung-Fu Suit

Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform

Kula Sundress

Angel Diabla

Meitenkun Pajamas

Sylvie Little Red Riding Hood

SNK aveva previsto per il 6 gennaio il reveal di The King of Fighters 15 ma l'evento è stato rinviato a data da destinarsi, le motivazioni non sono state rese note ma il publisher si è scusato con la community assicurando che presto avremo tutti i dettagli sul nuovo picchiaduro della serie KoF.

The King of Fighters 14 ha riscosso un discreto successo guadagnandosi in questi anni anche un notevole spazio anche nelle competizioni eSportive insieme a Street Fighter V e Guilty Gear.